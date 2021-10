Emirati: principe ereditario riceve capo comando centrale Usa McKenzie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, ha ricevuto oggi a Qasr al Shati, il generale Kenneth F. McKenzie, capo del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Lo riferisce l'agenzia di stampa degli Emirati "Wam". Le parti hanno discusso dei modi per rafforzare le relazioni di amicizia e la cooperazione e il coordinamento congiunti tra gli Emirati e gli Stati Uniti, in particolare nel settore della difesa e in ambito militare. Mohamed bin Zayed e McKenzie hanno scambiato opinioni su una serie di questioni di reciproco interesse. (Res)