Brasile: covid, commissione parlamentare d'inchiesta presenta domani il rapporto finale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero scontare fino a tre mesi di reclusione, con annessa multa, i funzionari o agenti pubblici che utilizzano risorse pubbliche in modo diverso da quello disposto originariamente, come si dice abbia fatto il governo nei giorni della crisi. Un caso considerato comunque marginale, anche perché risolvibile con patteggiamento. Equiparabile a questo è il reato di "incitazione al reato", punibile con una pena fino a sei mesi o una multa. La falsificazione di un qualsiasi documento, rimproverata a Bolsonaro nel momento in cui la stampa chiedeva certificazioni sul suo stato di salute, può costare dino a cinque anni di prigione, mentre da tre mesi a un anno sono combinabili per comportamenti da "ciarlatano": chiunque promuove o divulga l'esistenza di un farmaco non autorizzato dala scienza, promettendone esiti infallibili. Chi ostacola o sospende l'esecuzione di un atto d'ufficio per perseguire propri interessi commette un reato di prevaricazione punibile fino a un anno di reclusione. (segue) (Brb)