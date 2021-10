Brasile: covid, commissione parlamentare d'inchiesta presenta domani il rapporto finale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge speciale del 1956 ha introdotto il reato di genocidio degli indigeni, che punisce chi promuove azioni per "sottomettere intenzionalmente un gruppo a condizioni di vita" che potrebbero portare alla por alimentazione fisica, totale o parziale", con l'intenzione di sterminare un determinato gruppo sociale. Nel caso concreto degli indigeni, che taluni sostengono essere stati pregiudicati più di altri dale politiche sanitarie, la pena può arrivare fino a 15 anni. Le stesse politiche sono state evocate come possibili cause di crimini contro l'umanità così come prevederebbe lo Statuto di Roma. Reati non prescrittibili che dovrebbero essere pagati con pene fino a 30 anni di prigione. Nella Costituzione e in apposite leggi speciali si declinano inoltre diversi reati di responsabilità ascrivibile a decisioni dei poteri dello Stato. Altri trenta anni di carcere si possono infine imputare a che con il proprio comportamento impedisce o non agisce per impedire che si compiano omicidi. (segue) (Brb)