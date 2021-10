Anp-Svezia: presidente palestinese riceve ministra Esteri Linde, situazione attuale insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione attuale in Medio Oriente "è insostenibile a causa dell'insistenza di Israele nel procedere con il suo colonialismo degli insediamenti e con politiche repressive contro il popolo palestinese". Lo ha detto il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, durante un incontro a Ramallah con la ministra degli Esteri della Svezia, Ann Linde, secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa "Wafa". Abbas ha sottolineato la necessità di creare una calma globale, fermare tutti gli atti di aggressione contro il popolo palestinese a Gerusalemme e in tutta la Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, attuare gli accordi firmati e le misure di rafforzamento della fiducia e passare immediatamente a un processo di pace sotto il patrocinio del Quartetto internazionale e in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite. Inoltre, Abbas ha espresso la sua gratitudine alla Svezia per le sue posizioni a sostegno del popolo palestinese e dei suoi diritti legittimi, culminate nel riconoscimento dello Stato palestinese da parte del governo svedese nel 2014. (Res)