Expo 2020: al Padiglione Italia un visitatore su cinque dell’Esposizione universale

- Delle 750.000 persone che dal primo ottobre hanno visitato Expo 2020 Dubai circa 150.000 hanno varcato l’entrata del Padiglione Italia, circa uno su cinque. Secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “Gulf News”, il Padiglione Italia resta uno dei più ambiti, con oltre 30.000 visitatori registrati nell’ultimo fine settimana. In un articolo pubblicato oggi, il quotidiano emiratino sottolinea che migliaia di persone hanno partecipato agli eventi musicali di alto profilo organizzati dall’Italia tra cui i concerti dell'Orchestra del Maggio Fiorentino, del pianista Ludovico Einaudi, nonché i giovani virtuosi dell’Orchestra nazionale dei conservatori Italiani. Secondo i principali tour operator operanti sia in Italia che negli Emirati Arabi Uniti, il volume mensile di prenotazioni di hotel e voli per Dubai ha registrato aumenti fino al 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Si aspettano anche una crescita significativa delle presenze nei mesi di novembre e dicembre, durante le vacanze in Italia e nel resto d'Europa.(Res)