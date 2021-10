Roma: comune Rocca Priora, potenziata videosorveglianza con ulteriori sei telecamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’installazione avvenuta nei scorsi mesi di 17 telecamere distribuite sul territorio di Rocca Priora, sono già attive altre sei nuove telecamere, posizionate su due pali con tre corpi illuminanti, dell’impianto di videosorveglianza ad alta definizione all’Istituto comprensivo Duilio Cambellotti e a Parco Dandini. "Queste sei nuove telecamere -si legge in una nota del Comune di Rocca Priora- si vanno ad aggiungere a quelle già posizionate nelle aree più sensibili: sette telecamere all’Istituto comprensivo Colle di Fuori e Parco degli Angeli; una a via Colle di Fuori per il controllo selettivo del traffico e della zona boschiva; una su via San Cesareo; due all’I.c. Cambelloti e al campetto polivalente; due telecamere per I.c. Cambellotti, plesso primaria e piazza Nassiriya. Tutti gli interventi d’installazione sono stati realizzati ex novo e hanno riguardato l’implementazione e l’interconnessione di telecamere ad alta definizione". (segue) (com)