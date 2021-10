Roma: comune Rocca Priora, potenziata videosorveglianza con ulteriori sei telecamere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questi interventi rispondiamo in maniera concreta alla necessità di garantire un maggior controllo del territorio e una maggiore sicurezza alla nostra comunità. Nello specifico abbiamo individuato come zone più sensibili per il monitoraggio della sicurezza urbana i parchi, le scuole e quelle aree pubbliche che sono punti di incontro e di ritrovo di bambini, adolescenti, famiglie e anziani. Aree sensibili frequentate nel corso di tutto l’anno, essendo interessate da accessi agli istituti scolastici, attività delle associazioni e manifestazioni d’interesse pubblico. E con il sistema ad alta definizione di videosorveglianza possiamo avere di più il polso della situazione grazie anche ad un sistema di registrazione e gestione delle informazioni acquisite che potranno essere utili in caso si verifichino atti vandalici e fenomeni illeciti”, dichiara nella nota l’Assessore Gianluca Mastrella. (segue) (com)