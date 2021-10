Pakistan-India: Marina di Islamabad, sventata incursione di un sottomarino di Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare del Pakistan afferma di aver “individuato e bloccato” un sottomarino dell’India che cercava di violare le acque territoriali nazionali. Lo si legge in un comunicato diramato quest’oggi, secondo cui la tentata incursione – la terza denunciata da Islamabad dal 2016 – sarebbe avvenuta sabato sera. Il sommergibile indiano sarebbe stato “tempestivamente rintracciato da un aereo di pattuglia marittima a lungo raggio”. Il comunicato è accompagnato da immagini che individuano a 283 chilometri a sud di Karachi il luogo in cui il sottomarino sarebbe stato individuato. Si tratta di una posizione appena all’interno della Zone economica esclusiva (Zee) del Pakistan. In precedenza la Marina pachistana aveva denunciato tentativi di incursioni di sottomarini indiani nel novembre del 2016 e nel marzo del 2019. Quest’ultimo si era verificato al termine di duri scontri nel territorio del Kashmir, conteso dai due Paesi.(Inn)