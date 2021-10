Digitale: Fontana (Mite) al Digital Italy Summit, con le nuove tecnologie si rilancia il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria al ministero per la Transizione ecologica (Mite), Ilaria Fontana, intervenuta al Digital Italy Summit, evento promosso da The Innovation Group, ha sottolineato l’importanza delle nuove tecnologie per “rilanciare il paese in una nuova fase di sviluppo e di transizione ecologica, che metta al centro il benessere dei cittadini e la tutela e la salvaguardia del territorio". Fontana ha ricordato i due grandi traguardi da raggiungere attraverso un percorso green e sostenibile, la riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030 e la neutralità climatica entro 2050, e ha concluso evidenziando come il processo di transizione ecologica debba essere necessariamente “etico ed integrale, in grado di promuovere una giustizia ambientale, economica e sociale, avendo come stella polare quello dell'equità intergenerazionale”. (Com)