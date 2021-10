Italia-Lituania: prima tavola rotonda bilaterale sulla sicurezza informatica a Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuta a Vilnius la prima tavola rotonda tra Italia e Lituania sulla sicurezza informatica. Lo ha reso noto un comunicato dell’ambasciata d’Italia nella capitale lituana. L’evento, in formato ibrido, ha permesso di approfondire la reciproca conoscenza dei sistemi nazionali di sicurezza informatica e valutare le opportunità di collaborazione sia nel quadro delle istituzioni internazionali, in particolare Unione europea e Nato, sia sul piano dello sviluppo delle capacità industriali e dell’istruzione universitaria nel settore. Il programma è stato aperto dall’ambasciatore d’Italia in Lituania Diego Ungaro e dal direttore dell’East European Studies Center Linas Kojala. Nel corso dell’evento il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè e il viceministro della Difesa lituano Margiris Abukevicius hanno svolto gli interventi introduttivi. Mulè ha evocato il sistema di sicurezza informatica italiano ed auspicato che l’evento possa essere ripetuto, mentre Abukevicius ha ricordato il tema dei “trusted suppliers” per la tecnologia 5G e le telecomunicazioni). Il capo della unità cibernetica del ministero degli Esteri lituano, l’ambasciatore Mindaugas Butkus, è poi intervenuto sull’importanza delle relazioni bilaterali anche nei contesti multilaterali e sul ruolo delle Ong. Il ministro plenipotenziario italiano Laura Carpini ha invece parlato del contributo nazionale agli sforzi comuni dell’Ue, inclusa la dimensione Mediterraneo, il programma d’azione in ambito Onu, la resilienza e le capacità, l’interazione con il settore privato e accademico. (Com)