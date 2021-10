Sanità: sindacati Lazio, convocati per il 4 novembre gli "attivi" unitari per il rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 4 novembre sono convocati gli attivi unitari di Cgil, Cisl e Uil per rilanciare la sanità pubblica". Così in una nota Michele Azzola, Segretario generale Cgil Roma e Lazio, Enrico Coppotelli, Segretario generale Cisl Lazio, Alberto Civica, Segretario generale Uil Lazio e le rispettive categorie interessate. "La pandemia - continua la nota - ha impegnato moltissimo la Regione Lazio sia sul fronte dell'emergenza che su quello della vaccinazione. Il resto dei problemi è stato purtroppo accantonato. A pagarne le conseguenze sono persone con patologie, il più delle volte gravi, che sono costrette ad aspettare mesi per una prestazione sanitaria. Per il post-Covid - aggiunge la nota - tra le priorità che ci aspettiamo vengano risolte ci sono in primis l'annoso problema delle liste di attesa e l'accesso ai servizi. Da tempo abbiamo richiesto un confronto per trovare soluzioni e ricondurre la situazione a normalità. A oggi, a causa del Covid-19, sono saltati 33mila interventi, 400mila visite oncologiche e i morti sono aumentati del 6 per cento. Siamo convinti che sia necessaria una vertenza per rilanciare la sanità pubblica regionale a partire da un impegno della regione a ottenere più risorse dal governo per dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini del Lazio. Sono tanti i temi aperti che meritano risposte, come una riorganizzazione dell'intera rete ospedaliera: molte sono le segnalazioni che ci arrivano sulla difficoltà di trovare un posto letto perché i reparti sono già al completo". (segue) (com)