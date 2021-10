Sanità: sindacati Lazio, convocati per il 4 novembre gli "attivi" unitari per il rilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assolutamente necessario fare un tagliando e valutare anche quali sono le problematiche che affliggono i pronto soccorso -continua la nota dei sindacati- che non riescono a smaltire le emergenze. Per quanto riguarda i fondi che arriveranno dal Pnrr chiediamo che si aprano tavoli in cui discutere su come utilizzare le risorse, capire quali siano le reali necessità e dare risposte ai cittadini per costruire la sanità del futuro. Crediamo occorra partire da una sanità territoriale, che sia davvero il primo step a cui i cittadini si possano rivolgere per avere risposte e che non abbiano necessità di ricovero. Pensiamo che, con l'uscita dal commissariamento, si debba lavorare per eliminare definitivamente l'addizionale regionale introdotta per far fronte ai debiti del SSR. Per rilanciare la sanità pubblica della nostra regione pensiamo sia necessario proseguire il percorso fatto negli ultimi due anni attraverso un piano di assunzioni straordinario e la conferma delle posizioni dei lavoratori a tempo determinato regionale. Sono queste, insieme alla realizzazione dei mille posti nella Rsa pubbliche, alcune delle priorità che vogliamo affrontare nel prosieguo del confronto con la Regione Lazio". (com)