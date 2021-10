Lavoro: Catalfo (M5s), incardinato al Senato il ddl sul salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro del Lavoro e senatrice del M5s Nunzia Catalfo ha reso noto l’incardinamento in commissione Lavoro al Senato del disegno di legge sul salario minimo. Il ddl è stato presentato dal M5s e la prima firma è di Catalfo, che non nasconde la propria soddisfazione: "Si tratta dell'avvio parlamentare di un percorso che abbina il ddl sul salario minimo e la rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva, a mia firma, alle altre proposte di legge depositate al Senato, e che auspico assicuri al nostro Paese l'adozione di una legge di giustizia sociale non più rinviabile". Catalfo ha segnalato come in Italia vi siano oggi circa 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi all’ora, mentre altri 2,5 milioni non arrivano a 8 euro, chiarendo come ciò sia “intollerabile": "stabilire una soglia di dignità retributiva al di sotto la quale non scendere, ridurre le disuguaglianze, rafforzare la contrattazione collettiva 'sana', prevedere meccanismi di sostegno alle imprese detassando gli incrementi retributivi, significa rimettere al centro dell'agenda politica il lavoro e i diritti per restituire dignità alle persone". "Quella per l'istituzione di un salario minimo orario – ha precisato – è una battaglia che portiamo avanti da quando il M5s ha fatto ingresso, per la prima volta, in parlamento, inserendola nel primo ddl sul Reddito di cittadinanza, e che ho continuato a portare avanti durante il mandato di ministro". Catalfo ha concluso invitando a guardare a quei paesi europei, come Germania e Spagna, dove il salario minimo è già realtà e i governi lavorano piuttosto a un suo aumento per il rilancio dell’economia. (com)