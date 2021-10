Sanità: Bologna (CI), mia mozione a favore delle persone con grave danno cerebrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabiola Bologna, deputata di Coraggio Italia, segnala: "Oggi è iniziata in Aula la discussione sulla mozione da me presentata che si occupa di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite. Parliamo spesso di persone molto giovani, che dopo un incidente stradale hanno visto cambiare la propria vita. L'attuale contesto, caratterizzato dall'epidemia di Covid - continua la parlamentare in una nota -, ha accentuato la drammaticità della situazione in cui versano queste persone e le loro famiglie. E' evidente come vi siano ancora delle grandi lacune nei percorsi di cura e nella presa in carico dei pazienti con queste problematiche, con un trattamento disomogeneo che cambia da Regione a Regione". L'esponente di CI aggiunge: "Per questo motivo, attraverso la mozione, impegniamo il governo a garantire un adeguato finanziamento anche grazie al Pnrr, a tutte le iniziative volte al sostegno dei pazienti con cerebrolesioni gravi e delle loro famiglie, come ad esempio quelle per sostenerne la presa in carico ospedaliera e per garantire, ove possibile, l'inclusione sociale e il reinserimento scolastico e lavorativo dei pazienti o per sostenere nuove tecniche di cura come quelle legate alla telemedicina. Iniziative alle quali va affiancato un registro nazionale per favorire la programmazione sanitaria. Ringrazio le società scientifiche e le associazioni che hanno collaborato con me alla stesura della mozione - conclude Bologna -, abbiamo dato voce ai bisogni reali delle persone con gravi lesioni cerebrali e delle loro famiglie". (Com)