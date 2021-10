Italia-Svezia: Orlando incontra ministra per Commercio estero, focus su salario minino Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Svezia c'è una "forte tradizione di contrattazione collettiva che ha valorizzato il ruolo dei sindacati e il potere di acquisto dei lavoratori. Non avere, però, una cornice per salari minimi in Europa significa subire un dumping salariale che l'Unione europea ha visto crescere in questi anni e che l'Italia paga particolarmente in termini di delocalizzazioni di imprese". Lo ha detto oggi il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, durante il colloquio bilaterale con la ministra per il Commercio estero e gli Affari nordici della Svezia, Anna Hallberg, chiedendo che il suo Paese faccia un passo nella direzione di una mediazione sul tema del salario minimo, per consentire che si arrivi a una direttiva europea. "Noi siamo per sostenere una linea che tenga conto anche della posizione della Svezia - ha continuato il ministro - distinguendo i vari Paesi, creando delle regole che siano adatte anche ai paesi dove c'è una contrattazione più forte, però non crediamo che si possa arrivare a una direttiva che non sia direttamente applicabile negli ordinamenti interni. Per questo chiediamo alla Svezia di fare un passo a favore dell'approvazione di una direttiva - ha concluso Orlando - perché altrimenti il rischio è che in questo vuoto legislativo, alcuni Paesi che non hanno né sindacato forte né salario minimo comprimano eccessivamente i diritti dei lavoratori con effetti negativi anche sui lavoratori dei Paesi concorrenti. Il salario minimo, in un quadro europeo, può integrare la contrattazione". (Rin)