Spagna: governo presenterà piano per pagamento pedaggi autostradali dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo presenterà nei prossimi mesi la sua proposta per implementare i pedaggi autostradali a partire dal 2024. Lo ha annunciato la ministra dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana, Raquel Sanchez, a margine del Consiglio dei ministri. La ministra ha chiarito che si stanno già realizzando diversi studi e analisi per determinare quale sistema sarà adottato e ha assicurato che i prezzi saranno "equi, rigorosi e sostenibili". L'obiettivo è quello di ottenere risorse aggiuntive per garantire la manutenzione delle strade in un buon stato di sicurezza e che ora rappresenta un onere da 9 miliardi di euro per la casse statali a causa dell'assenza di pedaggi. Il governo di Madrid si è già impegnato con Bruxelles ad adottare un nuovo sistema di "pagamento per l'uso" nell'ambito dei fondi del Piano per la ripresa. "Cercheremo il consenso politico per stabilire un sistema che sia all'altezza e per il quale si sta già analizzando l'opzione migliore", ha assicurato la ministra. (Spm)