Amministrative: Fassino (Pd), ora ripartire da campo largo per rimarginare ferite sociali

- Per il presidente della commissione Affari esteri alla Camera dei deputati, Piero Fassino, "il centrosinistra ora deve ripartire dalle domande, dai bisogni, e primo fra tutti il lavoro. Si deve ricostruire la frattura con quella parte di società che si è sentita esclusa". Intervistato da Giuliano Giubilei a Radio Immagina, il parlamentare del Partito democratico ha aggiunto: "Sul piano politico vuol dire lavorare per costruire un'alleanza larga che abbia la possibilità di raccogliere un consenso maggioritario nel paese. Chi fa parte di questo 'campo largo'? E' in formazione, da costruire: ne devono far parte movimenti, forze politiche e sociali, forze civiche, movimenti ambientalisti". E alla domanda se Draghi esca più forte dal voto, Fassino ha risposto: "Draghi è già forte di suo. E guida il governo con grande apprezzamento e consenso. La vittoria del centro sinistra si spiega anche con il fatto che Pd è la forza più leale nei suoi confronti. Per cui niente elezioni - ha concluso - sarebbe un delitto interrompere il lavoro che sta portando avanti il presidente del Consiglio". (Com)