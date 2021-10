Regno Unito: Covid, maggior numero di morti giornaliere dal 9 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha registrato oggi il più alto numero di morti per coronavirus da sette mesi. Come ha riferito il quotidiano "The Guardian", dal record del 9 marzo il Paese ha confermato il numero maggiore di morti giornaliere, pari a 223 registrati entro 28 giorni dal risultato positivo di un test. Il tasso di mortalità settimanale è pari a 911, ovvero quasi il 15 per cento in più su base settimanale. I nuovi contagi segnalati sono 43.738 e i ricoveri giornalieri hanno raggiunto il numero di 921, con una crescita del dieci per cento sempre su base settimanale. I casi di Covid sono aumentati nel mese di ottobre, con un'impennata tra i ragazzi delle scuole secondarie, prevalentemente non vaccinati, i quali hanno a loro volta contagiato altri gruppi di età più elevata e dunque più vulnerabili. (Rel)