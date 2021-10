Roma: Ciaccheri, primo atto nostra maggioranza è portare fiore a Porta San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri, insieme ai neo-eletti della maggioranza, come primo atto della nuova consiliatura, si è recato oggi a Porta San Paolo per deporre una corona di fiori e rendere così omaggio alla memoria della Resistenza. "Vivere vuol dire essere partigiani. Parte da Porta San Paolo, culla della Resistenza romana, la nuova consiliatura del Municipio Roma VIII. Ripartiamo da qui, radici salde e sguardo lontano. Pancia a terra per questo territorio e per Roma. Non c'è tempo da attendere. In tempi come questi, bisogna scegliere da che parte stare". Lo dichiara in una nota il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. (Com)