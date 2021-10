Riforme: Brescia (M5s), dopo 18enni ora garantire voto anche a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle, "con la firma del presidente Mattarella si conclude finalmente il percorso di una proposta a mia prima firma che sana un'ingiustizia anacronistica e consente a 4 milioni di under 25 di votare per il Senato. Questa riforma - continua il parlamentare in una nota - sarà veramente utile se le istituzioni sapranno rimuovere ogni ostacolo alla partecipazione al voto. Già oggi milioni di studenti e lavoratori ingrossano le file dell'astensione solo perché lontani dal comune di residenza e costretti ad affrontare lunghi viaggi per poter votare. In una società in continuo movimento il voto a distanza, non solo digitale, rappresenta una questione che governo e Parlamento non possono più ignorare". L'esponente del M5s conclude: "Domani scenderanno in piazza a Roma diversi studenti e lavoratori fuori sede per chiedere di poter esercitare fino in fondo un loro diritto. Li riceverò a Montecitorio perché la loro richiesta di partecipazione va concretamente ascoltata". (Com)