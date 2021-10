Roma: Pedica (+Eu), Cambiare ditte manutenzione strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il neo sindaco Gualtieri cambi subito Roma concentrando l'attenzione sulla manutenzione delle strade, sul verde, sui trasporti. Bisogna rivedere i criteri per l'assegnazione alle ditte che finora si sono occupate della manutenzione delle strade". È quanto afferma, in una nota Stefano Pedica di Più Europa che aggiunge: "Chi ha tappato le buche in questi anni? Chi ha fatto diventare le strade di Roma come quelle di Beirut? Il maltempo passato e quello che verrà a breve ha messo in luce la superficialità di chi si è limitato a fare interventi di facciata, senza preoccuparsi di verificare se il sottosuolo presentava vuoti tali da formare sempre avvallamenti. La politica del tappa la buca e basta deve finire - conclude -, chi ha usato questo sistema deve essere sostituito da imprese serie". (Com)