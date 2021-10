Covid: Ciriani (Fd'I), raccogliere appello Meloni su commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che tutte le forze politiche vogliamo raccogliere l'appello di Giorgia Meloni ad istituire una Commissione d'inchiesta sulla gestione commissariale dell'epoca Covid. L'indagine a carico dell'ex commissario Arcuri e le sempre più frequenti notizie di sperperi e scandali che si susseguono impongono di fare chiarezza". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani. "Lo si deve in primo luogo per gli italiani - aggiunge -. Come Fratelli d'Italia dall'inizio della pandemia chiediamo chiarezza e trasparenza, e per questo abbiamo depositato qui al Senato in Commissione Sanità un disegno di legge per la costituzione di una Commissione d'Inchiesta, che è rimasta sepolta e dimenticata. Ecco, ripartiamo da questo ddl".(Com)