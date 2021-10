Ue: Commissione, Montenegro deve intensificare sforzi su questioni in sospeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro deve intensificare ulteriormente gli sforzi per affrontare le questioni in sospeso, anche nei settori critici della libertà di espressione e dei media e della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, senza vanificare i risultati ottenuti in precedenza nell'ambito della riforma giudiziaria. E' quanto si legge nei documenti del Pacchetto allargamento 2021 adottato oggi dalla Commissione europea. Per il Montenegro, secondo la valutazione della Commissione, è attualmente garantito un equilibrio generale tra i progressi nell'ambito dei capitoli sullo stato di diritto e i progressi nei negoziati di adesione in tutti i capitoli. La priorità per ulteriori progressi globali nei negoziati rimane il rispetto dei parametri provvisori relativi allo stato di diritto fissati ai capitoli 23 e 24. Per raggiungere questo traguardo, le autorità devono dimostrare nella pratica il loro impegno nei confronti del programma di riforma dell'Ue del Montenegro. Il Montenegro deve intensificare ulteriormente gli sforzi per affrontare le questioni in sospeso, anche nei settori critici della libertà di espressione e dei media e della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, senza vanificare i risultati ottenuti in precedenza nell'ambito della riforma giudiziaria. (Beb)