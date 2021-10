Ue: M5s, congelare fondi a Polonia, nessun passo indietro su diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione Europea si basa su valori e principi comuni, non possiamo accettare che si facciano passi indietro, in nessun Stato membro, sul rispetto dello Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e tutela dei diritti delle donne e della comunità Lgbt+. Per questo riteniamo gravissimo l’intervento odierno del premier polacco Mateusz Morawiecki al Parlamento europeo perché, di fatto, pone la Polonia al di fuori dei valori condivisi in Europa. Pur sapendo si tratti di una risposta forte, pensiamo che la Commissione Europea debba bloccare i fondi del Next Generation Eu alla Polonia: non possiamo permettere che i soldi del Recovery finanzino regimi illiberali che calpestano i diritti fondamentali dei cittadini”. Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue. “Lega e Fratelli d'Italia - aggiungono - dovrebbero avere il coraggio di schierarsi apertamente in contrasto con le invettive provenienti dalla Polonia e confessare il fallimento di quella internazionale sovranista basata soltanto su egoismi nazionali. Difendere la posizione di Morawiecki significa disconoscere i valori dell'Unione europea. E, sinceramente, è inaccettabile essere europeisti solo quando arrivano i soldi del Recovery e nazionalisti quando bisogna rispettare lo Stato di diritto”, concludono.(Res)