Legge Bilancio: Crippa-Sut (M5s), nuovi fondi contro il caro bollette

- Stanziare subito nuove risorse per continuare ad alleviare le conseguenze dei rincari delle bollette di elettricità e gas. È quanto chiesto dai deputati del M5s Davide Crippa, capogruppo pentastellato a Montecitorio, e Luca Sut, capogruppo in commissione Attività produttive. “Il Movimento ha acceso per primo i riflettori sull'impennata dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, sollecitando il governo a intervenire nell'immediato per limitarne gli effetti ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione. Abbiamo anche messo a punto una serie di proposte per il medio periodo, confluite nella mozione che la maggioranza ha fatto propria approvandola alla Camera”, hanno proseguito i due esponenti M5s. Dopo lo stanziamento delle prime risorse, hanno concluso, “ora dobbiamo mettere sul piatto un fondo con almeno altri due miliardi di euro, partendo subito con la legge di Bilancio 2022”. (Com)