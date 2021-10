Difesa: Kosovo, Guerini al cambio di comando della missione Kfor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nell'incontro bilaterale con il ministro della Difesa ungherese, Tibor Benkő, avvenuto a margine della cerimonia, il ministro dopo aver ricordato la forte collaborazione ed il comune impegno delle due nazioni per la stabilità della regione dei Balcani occidentali ha sottolineato che "le sfide che ci attendono sono numerose, in tutte le direzioni strategiche ma sono sicuro che Roma e Budapest sapranno farsi protagoniste di una Difesa europea più capace e reattiva, che non può prescindere dalla Nato e quindi dalla relazione transatlantica". Guerini ha poi rimarcato il bisogno di coesione, soprattutto nel cuore dei Balcani occidentali, che rimane una regione fragile in termini di sicurezza e si è congratulato per l'assunzione da parte dell'Ungheria del comando dell'Operazione Joint Enterprise in Kosovo. "E' chiaramente una dimostrazione dello sforzo ungherese di contribuire alla sicurezza collettiva ed alla gestione delle crisi nel contesto dell'Alleanza" ha detto.