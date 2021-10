Expo 2020: Glisenti, nel Padiglione Italia otto installazioni connesse a economia spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Padiglione Italia è un esempio di come l’economia spaziale sia radicata sulla terra con otto installazioni legate alla tecnologia e all’economia spaziale. È quanto sottolineato dal commissario generale dell’Italia all’Esposizione universale di Dubai, Paolo Glisenti, in conclusione delll’evento “The lunar space economy. The first steps towards an interplanetary generation” organizzato da Leonardo in occasione della Space week, la settimana dedicata allo spazio, a Expo 2020 Dubai. Glisenti ha citato le installazioni di Leonardo - l'orologio atomico al rubidio RbPOP; la trivella robotica prodotta con il supporto dell’Asi che verrà lanciata con la missione Esa-Roscosmos ExoMars 2022 - e l’orto-giardino con piante resistenti alla desertificazione e dotate di un chip che fornisce via satellite informazioni sul loro stato consentendo la coltivazione a distanza come esperimento per la possibile crescita nello spazio. “Questo è un esempio di come l’economia spaziale sia radicata nel nostro padiglione qui sulla terra”, ha affermato Glisenti. Nel suo intervento, il commissario Glisenti ha inoltre ricordato che la copia in 3D del David di Michelangelo, una delle principali attrazioni del Padiglione Italia, è stata realizzata grazie all’impiego della tecnologia spaziale digitale che ha consentito la sua riproduzione fisica che è stata poi rifinita con polvere di marmo. “Questo per dire quanto spazio c’è qui in terra e quanto della terra andrà nello spazio”, ha concluso Glisenti.(Res)