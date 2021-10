Green pass: Iezzi (Lega), da Lamorgese monologo insufficiente, regna confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte della ministra "monologo dai contenuti insufficienti. Lamorgese cerca di autoassolversi oggi dopo quello che abbiamo sentito in questi giorni, dopo che è stato appurato che nulla è stato fatto per fermare Castellino, mettendo in pericolo i cittadini e lasciando le Forze dell'ordine in balia degli eventi". Lo afferma il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali, a margine dell'informativa della ministra dell'Interno alla Camera. La ministra Lamorgese "non può dormire sonni sereni con un peso del genere, cercando remissione in quest'Aula, dimostrando che ormai in tema di sicurezza nel Paese regna la confusione", conclude.(Rin)