- Se Giuseppe Conte concorrerà per il mio seggio in Parlamento? "Non me ne occupo io di questa cosa: è nelle buone mani del Pd di Enrico Letta". Lo ha detto il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite a "Oggi è un altro giorno" su Rai 1 (Rer)