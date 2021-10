Lombardia: Scurati (Lega), individuati 28 nuovi negozi storici, patrimonio straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Regione Lombardia nuovi e importanti riconoscimenti per le attività storiche dal tessuto economico del nostro territorio, un gesto simbolico ma importante che dimostra la grande attenzione della Regione in un momento storico molto difficile per tutto il settore del commercio di vicinato" così interviene in una nota il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, membro della Commissione attività produttive. "Sono 28 i negozi storici – aggiunge Scurati – che si vanno ad aggiungere alle 117 attività già riconosciute nel milanese lo scorso marzo, arricchendo così un elenco che conta ben 2.234 imprese in tutta la Lombardia". "Le botteghe artigiane e i locali che svolgono la propria attività per un periodo superiore ai quaranta anni rappresentano un patrimonio identitario straordinario, base del tessuto socio-economico delle nostre comunità e vanno, per questo motivo, difesi e valorizzati mantenendo viva la storia e le tradizioni dei nostri Comuni" conclude il Consigliere leghista.(Com)