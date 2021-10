Venezuela: Maduro, torneremo al dialogo quando sarà passata "indignazione" su caso Saab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha detto che il governo potrà tornare al tavolo dei negoziati con le opposizioni aperto in Messico quando sarà passata "l'indignazione" per l'estradizione negli Usa del "diplomatico" Alex Saab. "Poi vedremo che cosa accadrà con questo dialogo. Per il momento stiamo denunciando l'ingiustizia", ha detto Maduro ricordando, in un evento di campagna elettorale trasmesso su "Venezolana de Television", che con il "sequestro" di Saab, memoro della commissione del dialogo, gli Usa e le opposizioni venezuelane hanno "semplicemente" rotto "tutte le regole del rispetto e della convivenza". Saab, ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente Maduro, era stato arrestato a Capo Verde nel giugno del 2020 ed è stato estradato sabato scorso negli Usa. Al momento si trova in una cella del complesso dei Centri di detenzione federali (Fdc) di Miami, Florida. L'estradizione di Saab ha spinto il governo a non presentarsi al terzo round di colloqui con le opposizioni, che si sarebbe dovuto tenere dal 17 al 20 ottobre a Città del Messico: il presidente Maduro aveva parlato di "un colpo mortale" inferto al dialogo. (segue) (Vec)