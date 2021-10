Armenia: la Russia punta ad investire 1 miliardo di dollari nell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia punta ad investire 1 miliardo di dollari nell'economia dell'Armenia nel prossimo futuro. E' quanto dichiarato dal viceministro per lo Sviluppo economico, Dmitrj Volvach, parlando ai giornalisti a Erevan a margine del forum interregionale armeno-russo. "La ripresa dei tassi dell'interscambio commerciale tra i nostri Paesi nel 2021 non è male, si attesa al 17 per cento. Abbiamo avuto un calo del 4 per cento nell'anno della pandemia. La nostra cooperazione si sta sviluppando nel campo degli investimenti", ha dichiarato Volvach annunciando la volontà russa di investire in programmi dal valore di 1 miliardo di dollari in Armenia. Tali programmi, secondo il viceministro russo, saranno molto importanti per lo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali tra Armenia e Russia.(Res)