Sudafrica: Covid, regolatore sanitario rifiuta l'approvazione del vaccino Sputnik V

- Il regolatore dei prodotti sanitari del Sudafrica, Sahpra, ha rifiutato l'approvazione per il vaccino russo Sputnik V a causa delle preoccupazioni che potrebbe aumentare il rischio di infezione da Hiv tra gli uomini. La decisione, fa sapere l'istituto in una nota, si è basata su due studi precedenti che hanno testato la sicurezza di una forma modificata di adenovirus contenuta nel vaccino russo. Sahpra ha aggiunto che le preoccupazioni sono seguite alle consultazioni con esperti locali e internazionali. L'Istituto Gamaleja, che ha sviluppato lo Sputnik V, ha affermato da parte sua che pubblicherà i suoi dati per dimostrare che le preoccupazioni di Sahpra sono "completamente infondate". Secondo le stime del Programma delle Nazioni Unite per l'Hiv/Aids (Unaids), il Paese è quello con il più alto tasso di infezioni da Hiv in Africa e registra circa 7,8 milioni di casi tra la sua popolazione di oltre 60 milioni di persone, e circa il 13,5 per cento degli uomini di età compresa tra 15 e 49 anni è infetto. Il Sudafrica ha finora approvato i vaccini Covid prodotti da Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson e Sinovac (di fabbricazione cinese). L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha ancora approvato lo Sputnik V per l'uso di emergenza, tuttavia il vaccino viene somministrato in almeno 45 Paesi tra cui Zimbabwe e Namibia. (Res)