Imprese: oggi tappa del roadshow di Connext 2021 a Unindustria, prossima il 25 ottobre a Torino (3)

- "Le filiere saranno protagoniste nel nuovo scenario competitivo: sono sinonimo di flessibilità, resilienza e capacità di produrre beni e servizi tagliati sulle nuove esigenze dell’utente finale. Per questo, Connext punta su progetti flagship integrati, in linea con i driver del Pnrr, e sulla valorizzazione dei programmi di ricerca sulle value chain strategiche della Commissione europea - ha spiegato Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie imprese - Inoltre, abbiamo apportato una profonda rilettura rispetto all’edizione precedente, scegliendo di articolare Connext 2021 nei quattro assi portanti che caratterizzeranno gli anni a venire: Fabbrica intelligente, Città del futuro, Pianeta sostenibile, Persone Scienze della vita e progresso". (segue) (Com)