Ue: Gentiloni, investimenti aggiuntivi per transazioni pari a 650 miliardi di euro annui fino a 2030

- Gli investimenti privati e pubblici aggiuntivi legati alle transizioni verde e digitale ammonteranno a quasi 650 miliardi di euro all'anno fino al 2030. Lo ha detto in conferenza stampa il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. Il commissario ha evidenziato 4 punti da tenere presenti nel dibattito sulle regole economiche dell'Ue: gli investimenti, il debito, l'aumento delle diseguaglianze e il semestre europeo. Per quanto riguarda gli investimenti, "stimiamo che il fabbisogno aggiuntivo di investimenti privati e pubblici legati alle transizioni verdi e digitali sarà di quasi 650 miliardi di euro all'anno fino al 2030", ha detto Gentiloni. "La sola transizione verde rappresenta 520 miliardi di euro all'anno. I settori dell'energia e dei trasporti richiederanno circa 390 miliardi di euro all'anno, il 50 per cento in più rispetto al passato", ha continuato. Gentiloni ha spiegato che oltre al contributo da Next Generation Eu, "una gran parte degli investimenti di trasformazione di cui abbiamo bisogno deve provenire dal settore privato, ma i governi nazionali avranno un ruolo chiave da giocare. Ed è per questo che una questione chiave che deve essere considerare nei prossimi mesi è come il nostro quadro possa efficacemente facilitare questi investimenti". (Beb)