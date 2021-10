Ue: Gentiloni, per Paesi con alto debito equilibrio per ridurre debito e preservare crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di ridurre il debito e di preservare la crescita è, soprattutto per i Paesi con un alto debito, come l'Italia, una questione di equilibrio. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa. "Sulla possibilità di ridurre il debito e di preservare la crescita in Paesi che hanno un debito molto alto, come l'Italia, credo si tratti di trovare un equilibrio" alla cui base "c'è la scommessa del mantenimento di livelli significativi di crescita" senza i quali "il rientro dal debito è molto difficile", ha detto. "Questi livelli significativi di crescita possono essere agevolati dal buon uso delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza" che, ad esempio per l'Italia, "saranno risorse ingenti", ha ricordato. "L'altro aspetto del problema è in che misura si può discutere, dal punto di vista delle regole, del ritmo della riduzione del debito che è stabilito da diversi strumenti regolatori europei e che farà parte della discussione dei prossimi mesi", ha spiegato. "Ma il fatto che si possa intervenire sui meccanismi che determinano il ritmo della riduzione del debito non significa che, soprattutto per i Paesi ad alto debito, il tema di appesantire in modo permanente la finanza pubblica possa essere dimenticato. Perché è un tema che resta in tutta la sua importanza: conservare la crescita, evitare un appesantimento permanente della spesa pubblica e lavorare sulle regole per rendere la riduzione del debito compatibile con la realtà", ha specificato. (Beb)