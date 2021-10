Tlc: Garante privacy sanziona Sky Italia per telemarketing selvaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante della privacy interviene con un provvedimento per contrastare la questione del telemarketing selvaggio. Sono oltre 3 milioni e duecento euro la somma che dovrà pagare Sky Italia per aver svolto numerose e fastidiose chiamate promozionali. Inoltre la società dovrà anche allinearsi alla normativa europea e nazionale. Il provvedimento del Garante - si legge in una nota - giunge al termine di una complessa attività istruttoria avviata a seguito di decine di segnalazioni e reclami di persone che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate, effettuate per promuovere i servizi offerti da Sky, sia direttamente sia tramite call center di altre società. Molte le criticità riscontrate, in particolare l’effettuazione di chiamate promozionali senza informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre società. (segue) (Com)