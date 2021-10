Armenia: ministero Difesa smentisce ombudsman su rinforzi militari azerbaigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’Armenia ha smentito la dichiarazione di ieri dell’ombudsman Arman Tatoyan sui rinforzi militari dell’Azerbaigian. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Armenpress”. Il dicastero ha affermato che la dichiarazione del Difensore civico contiene “una serie di imprecisioni e affermazioni che sono false”. Secondo Tatoyan, le truppe azerbaigiane hanno “costruito rifugi e ammassato provviste di legname, costruito sentieri in direzione delle loro posizioni, compiuto lavori ingegneristici e aumentato le truppe dispiegate e gli armamenti”. Tali affermazioni sono, a detta del ministero della Difesa, esagerate in quanto i militari azerbaigiani non stanno compiendo nulla di quanto indicato e i loro tentativi sono stati frustrati dalle unità militari armene. Il movimento delle truppe di Baku è sotto costante monitoraggio da parte dei militari armeni e non si ha notizia di un aumento delle truppe stanziate. (Rum)