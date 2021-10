Romania: parlamentari Udmr saranno presenti in aula ma non voteranno fiducia a governo Ciolos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) saranno presenti domani in Parlamento a Bucarest per la seduta congiunta di Camera dei deputati e Senato sull'investitura del governo guidato da Dacian Ciolos, anche se non voteranno. Lo ha annunciato il capo gruppo dei deputati di Udmr, Csoma Botond, in una dichiarazione pubblica. "Abbiamo avuto una riunione dei gruppi riuniti dal Senato e dalla Camera dei deputati Udmr, dove abbiamo preso la seguente decisione: saremo presenti in aula, ai dibattiti e alla votazione, ma non voteremo. Saremo presenti, ma non voteremo: questa è la decisione dell'Udmr", ha precisato Botond che ha aggiunto che se il governo Ciolos non avrà la fiducia del Parlamento, l'Udmr continuerà a partecipare a nuove consultazioni. "Certo, parteciperemo alle consultazioni e vediamo, per avere un governo il prima possibile. Dipende molto dal presidente Iohannis, chi nominerà e la capacità di quella persona di formare una maggioranza in Parlamento", ha spiegato il capogruppo dei deputati dell'Udmr. Per essere investito della fiducia, il governo Ciolos ha bisogno del voto favorevole di 234 parlamentari. (Rob)