Energia: Spagna, Iberdrola ed Endesa non partecipano ad asta rinnovabili da 3,3 gigawatt

- Iberdrola ed Endesa, società spagnola del gruppo Enel, non hanno partecipato all'asta da 3,3 gigawatt per la concessione di nuove licenze di energie rinnovabili, principalmente eolico e fotovoltaico, indetta oggi dal governo di Madrid. Secondo il quotidiano "El Mundo", Iberdrola ha giustificato la sua assenza per l'incertezza normativa vigente dovuta alle misure introdotte dall'esecutivo per limitare i prezzi delle bollette elettriche. Endesa ha spiegato che il decreto del governo, in particolare l'obbligo imposto ai grandi gruppi elettrici del Paese di mettere all'asta una parte della loro produzione di elettricità tra i grandi clienti industriali e i rivenditori indipendenti, rappresenta una "perdita di produzione" e pertanto il gruppo sta concentrando la sua strategia sulla promozione della propria generazione. La capacità messa all'asta oggi deve essere operativa entro il 30 giugno 2024, con una quota speciale di 600 megawatt di disponibilità accelerata che dovrà essere disponibile entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di incorporare nuova capacità rinnovabile nel sistema per contribuire ad abbassare i prezzi dell'energia. (Spm)