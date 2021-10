Green pass: Fornaro (Leu), bene Lamorgese, verificare adeguatezza responsabili ordine pubblico Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra Lamorgese "va ringraziata per la sua onestà intellettuale quando ha ammesso che ci sono state evidenti criticità e sottovalutazioni nella gestione dell'ordine pubblico nella manifestazione di Roma. Ebbene su questo è necessario andare fino in fondo nell'accertamento delle responsabilità e per verificare l'adeguatezza dei responsabili della sicurezza della Capitale d'Italia". Lo afferma in Aula il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico Fornaro durante l'informativa del ministro Lamorgese. L'attacco alla Cgil "è una ferita difficile da rimarginare che ci rimanda al passato dello squadrismo fascista" prosegue Fornaro." E' necessario uno sforzo comune affinché quanto accaduto non si ripeta più. Ci troviamo in una fase difficile e complessa, proprio per questo non bisogna soffiare sul fuoco delle proteste, come non è utile delegittimare quotidianamente la ministro dell'Interno. Una fase che impone a tutta la politica maggior senso di responsabilità, impone di dire, tutti, che l'unica strada da percorrere per sconfiggere la pandemia sono i vaccini. Impone di non dare cittadinanza politica ai gruppi violenti sciogliendo da subito tutte le organizzazioni neofasciste", conclude Fornaro. (Com)