Copasir: ascoltata Cartabia, focus su contrasto radicalizzazione e intercettazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del contrasto alla radicalizzazione, ha continuato Urso, "il Comitato ha peraltro avviato uno specifico approfondimento anche alla luce di quanto emerso nelle audizioni sulle conseguenze del ritiro del contingente Nato dall’Aghanistan e quindi sulle nuove minacce terroristiche. Un ulteriore tema affrontato nel corso dell’audizione è stato quello dei contratti secretati ed in particolare quelli relativi alla fornitura dei diversi sistemi di intercettazione, anche con riguardo a possibili interventi normativi per integrare la disciplina dell’affidamento di tali servizi. Infine si è posta l’attenzione sul tema della protezione dei dati, particolarmente sensibili, afferenti al settore della Giustizia, anche in relazione al processo di digitalizzazione, e loro tutela nell’ambito del progetto del Cloud nazionale”. (com)