Lettonia: ministro Finanze, nuova serrata Covid potrebbe costare 200 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata di un mese che la Lettonia intende imporre da questa settimana a causa dell'aumento dei casi di Covid-19 potrebbe costare allo Stato baltico circa 200 milioni di euro. E' quanto affermato dal ministro delle Finanze lettone, Janis Reirs, commentando la decisione di imporre un coprifuoco notturno dal 21 ottobre al 15 novembre sia per le persone vaccinate che per coloro che non si sono sottoposte alla vaccinazione. "In base a stime preliminari, un mese di lockdown potrebbe costare al Paese 200 milioni di euro", ha dichiarato Reirs nel presentare al Parlamento di Riga il piano di spesa per il 2022.(Sts)