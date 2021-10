Difesa: Kosovo, dopo 8 anni l’Italia cede il comando della missione Kfor (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il mandato annuale della Kfor XXV la Nato ha rafforzato ulteriormente la cooperazione con le istituzioni locali, con la comunità internazionale e con tutte le organizzazioni di sicurezza, allo scopo di assolvere il proprio mandato. Allo stesso tempo la missione ha contribuito a promuovere la convivenza interetnica e a sviluppare un ambiente sicuro in cui far progredire il dialogo tra Pristina e Belgrado. In particolare il generale Federici, è stato direttamente interessato alla soluzione delle tensioni per la “crisi delle targhe”, conducendo personalmente colloqui con tutte le parti coinvolte per contribuire a una rapida de-escalation della situazione sul terreno con un’ intensa azione di dialogo, ascolto e proposte dalle quali sono stati tratti alcuni punti fondamentali per raggiungere l’accordo nell’abito del dialogo facilitato dall’Unione europea. Kfor ha anche sostenuto in modo imparziale tutte le istituzioni locali impegnate nel contrasto al Covid-19 attraverso donazioni di dispositivi di protezione individuale, facilitando al tempo stesso le iniziative di assistenza da parte di Paesi della Nato e partner. Un grande impegno è stato profuso anche nel campo dell’istruzione, portando a termine numerosi progetti in favore dei giovani. In precedenza, Robert P. Burke aveva evidenziato quanto efficace sia stata la leadership del generale Federici con impatto positivo sia sul terreno con il mantenimento di una cornice di di sicurezza che ha giovato a tutte le comunità del Kosovo, sia sulle relazioni diplomatiche che la Nato ha rafforzato con tutte le autorità dell’area. (Com)