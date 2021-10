Difesa: Kosovo, Guerini al cambio di comando della missione Kfor (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della giornata il Ministro Guerini ha incontrato il contingente italiano in Kosovo ed il generale Federici, 12mo comandante italiano della missione Kfor, ringraziandoli per il lavoro svolto in un’area strategicamente importante per l’Italia. “In questi anni abbiamo fornito un preziosissimo contributo alla ripresa del Kosovo – ha detto il ministro – assicurando dapprima il perseguimento di obiettivi prettamente operativi di prioritaria importanza per garantire sicurezza, stabilità delle istituzioni e libertà di movimento, poi contribuendo al generale processo di crescita e sviluppo economico e sociale del Paese”. “Al generale Federici e a tutti voi – ha concluso il ministro - voglio esprimere il mio ringraziamento per come rappresentante l’Italia quotidianamente con i vostri valori. Grazie a voi e a tutti i militari italiani per quello che fate, siete la parte più bella del nostro Paese”. (Com)