Kosovo: Kfor, generale Kajari succede a Federici a guida della forza militare Nato

- Il maggior generale italiano Franco Federici ha ceduto l'incarico di comandante della Kfor, forza militare internazionale guidata dalla Nato responsabile di ristabilire l'ordine e la pace in Kosovo, al maggior generale ungherese Ferenc Kajari, durante una cerimonia che si è tenuta nel quartier generale della Kfor a Pristina. Il maggior generale Kajari è il primo ufficiale ungherese ad assumere il comando della missione di pace della Nato in Kosovo per un anno come 26mo comandante della KFor. Lo si apprende dalla Kfor e dalla Nato. L'ammiraglio Robert P. Burke, comandante del Nato Joint Force Command di Napoli, ha presieduto la cerimonia, e ha colto l'occasione per esprimere il suo apprezzamento al comandante uscente, il maggior generale Federici per aver lasciato "un impatto indelebile su questa missione essenziale". Burke ha detto di essere "orgoglioso di come" Federici "ha guidato la sua squadra in questo periodo e di ciò che ha realizzato durante il suo periodo di comando". Inoltre, "la sua chiara visione ha permesso alla KFor di portare avanti la missione più ampia e ha veramente incarnato il motto 'As One We Progress'", ha aggiunto.bBurke ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante spiegando che l'esperienza che il generale Kajari porta con sé è "tanto ampia quanto rilevante per la natura di questa missione". (segue) (Beb)