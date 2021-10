Kosovo: Kfor, generale Kajari succede a Federici a guida della forza militare Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo discorso, Federici ha espresso i suoi ringraziamenti a tutto il suo staff e ai collaboratori che hanno avuto la massima dedizione, impegno, empatia e imparzialità. "Credo di essere stato in grado di portare a termine i compiti assegnati dalla mia catena di comando e quelli che avevo previsto per il mio mandato, sempre nell'interesse della Nato, della KFor e della stabilità della regione", ha detto il generale Federici. Mentre il generale Kajari ha rivelato il nuovo motto di KFor XXVI, Dovere, Affidabilità e Impegno. "Considero questi valori cruciali anche per la KFor. Mi impegno a seguire la strada che i miei predecessori hanno straordinariamente aperto negli anni passati. Considero mio dovere guidare la KFor su questa strada per mantenere la sua affidabilità nell'adempimento del mandato e rimanere impegnato a promuovere la pace e la stabilità in Kosovo", ha osservato Kajari. (Beb)