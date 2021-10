Kosovo: premier Kurti, elezioni sono state prova di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro e leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dal partito da lui guidato alle elezioni amministrative di ieri. Il Vetevendosje non si è aggiudicato la guida di nessun municipio al primo turno delle elezioni, con i suoi candidati che si sono invece guadagnati il diritto di partecipare al ballottaggio in 12 città. "Sono lieto di vedere così tanti candidati al ballottaggio", ha dichiarato Kurti aggiungendo: "Lavoreremo per i cittadini, e vedremo come espandere le opportunità per aumentare l'attenzione ai cittadini". "Le elezioni locali che si sono tenute ieri, sono state libere, democratiche e giuste, senza alcun incidente", ha sottolineato il premier Kurti. (segue) (Alt)