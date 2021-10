Serbia: ministro della Salute Locar fa visita a ferito negli scontri nel nord del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 ottobre le sirene hanno suonato a Mitrovica nord e la polizia kosovara ha precisato successivamente in una nota che si trattava di un'azione di prevenzione contro il contrabbando di merci. I cittadini sono scesi in strada e sono cominciati gli scontri culminati nel ferimento di almeno 10 persone, fra cui uno grave, secondo quanto riportava la stampa locale. Nelle scorse settimane si erano verificate delle tensioni nella stessa area a causa della presenza di unità speciali armate della polizia kosovara, il Rosu. La presenza di unità armate ha provocato anche la reazione delle autorità di Belgrado, che hanno sottolineato come gli accordi prevedano che le uniche forze armate nel nord a maggioranza serba possano essere quelle che fanno parte della missione Nato in Kosovo (Kfor). (segue) (Seb)