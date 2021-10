Sicilia: Cidec Sanità e Federlab Italia siglano protocollo d’intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Cidec Federazione Sanità e Federlab Italia, tra le principali associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatori privati accreditati con il Ssn, hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato a promuovere l'implementazione di un nuovo modello organizzativo dei servizi di medicina di laboratorio nell'ambito del sistema sanitario della Regione Siciliana. "L'accordo - spiega una nota - mira a tutelare l'interesse dei cittadini e degli operatori del settore, supportando l'adozione di una Rete regionale dei laboratori alternativa al cosiddetto 'modello Hub e Spoke', che valorizza la presenza capillare di strutture qualificate sul territorio, facilmente accessibili da tutti i cittadini, e per questo in grado di rispondere in maniera efficace e tempestiva ai molteplici bisogni di salute, acuiti dalla pandemia Covid". Elisa Interlandi, presidente Cidec Federazione Sanità dichiara: "L'intesa con Federlab rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento del ruolo delle nostre strutture all'interno del Ssr, dimostratosi particolarmente evidente durante la pandemia, sia per l'erogazione di prestazioni ad alta specialistica, sia per l'esecuzione dei tamponi per la diagnosi di Covid, attività che intensificheremo ulteriormente nei prossimi mesi per sostenere lavoratori e imprese ai fini dell'ottenimento del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro".